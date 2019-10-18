Медведчук: Без транзита российского газа Украина не сможет перекачивать топливо по стране

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук считает, что Украина без транзита газа из России через свою газотранспортную систему может столкнуться с проблемой перекачки топлива по стране.

«Если не будет транзита газа, если ... не будет задействована газотранспортная система Украины не только в плане транзита в Европу, ... но и в том числе транзита газа на территорию Украины, если не будет прямых поставок газа из России, как это было в последние годы, то тогда возникает вопрос, как этот газ будет попадать во многие регионы, в том числе, и отдельные регионы и районы юго-востока», – заявил Медведчук в эфире телеканала NewsOne, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что «давление в трубе будет отсутствовать, давление в газотранспортной системе на этих участках не даст возможность транзитировать этот газ дальше».

По мнению Медведчука, при таком развитии событий реверс газа из Европы может стать реальностью. «А вот, если он будет реальностью, по этому реверсу надо будет покупать газ, то тут возникает вопрос, на сколько мы сможем обеспечить полностью территорию Украины, потребности как граждан, так и предприятий-потребителей газа необходимыми объемами. Эта проблема существует, она никуда не ушла», – сказал он.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже текущей цены.

Миллер также отметил, что до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры. Однако в Нафтогазе на это ответли, что направят Газпрому иски на 11 млрд долларов за прекращение транзита.