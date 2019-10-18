Рослесхоз выявил почти 2 тыс. нарушений у крупнейших лесозаготовителей

Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) выявило почти 2 тыс. нарушений у крупнейших лесозаготовителей. Нарушения выявлены в отношении 1043 договоров, заявил заместитель Министра природных ресурсов и экологии, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.

Об этом он рассказал на заседании рабочей группы по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Гордеева, сообщает пресс-служба Рослесхоза.

«Всего проанализировано более 1800 договоров аренды лесных участков, заключенных с 835 лесопользователями. Расчетная лесосека по этим договорам составляет 94 млн кубометров. В ходе проверок выявлено около 2 тыс. нарушений. Наибольшее количество (40%) связано с проектами освоения лесов, из них 21% приходится на невыполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Еще 38% нарушений выявлено при заключении договоров аренды, в том числе дополнительных соглашений к ним без соответствующего решения суда, согласно которым изменялись объемы заготовки, арендная плата и другие существенные показатели. 20% составляют прочие нарушения, связанные в основном с невнесением информации в ЛесЕГАИС. По 1% выявленных нарушений приходится на незаконную рубку и несоблюдение обязательств при реализации инвестпроектов», – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что в большинстве случаев к нарушителям применены меры административного взыскания, в том числе штрафы. 112 договоров требуют расторжения или признания недействительными на основании судебных актов. При этом сроки проверки договоров аренды лесных участков продлены на 2020 год.

«Цель таких проверок заключается не только в том, чтобы выявить и пресечь нарушения, но и в том, чтобы сформулировать предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования лесной отрасли, и сделать так, чтобы по ходу проверок уже шли изменения», – подчеркнул вице-премьер Алексей Гордеев.

По итогам заседания Рослесхоз должен провести системный анализ выявленных нарушений, а также подготовить предложения по совершенствованию отношений в сфере лесопользования.

Ранее Рослесхоз сообщил, что в рамках акции «Сохраним лес» нацпроекта «Экология» было высажено более 15 млн деревьев.