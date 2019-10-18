Задержанный полицейский заявил о намерении получить не деньги, а самогон

Замначальника ОМВД России по району Дорогомилово, начальник полиции Дмитрий Смирнов в суде опроверг причастность к какому-либо мошенничеству, заявив, что должен был получить не деньги, а самогон.

«Заключение под стражу – это слишком сурово. Прошу домашний арест. (...) Мы сели с Устиновым в машину, он (адвокат Зуев) сказал Устинову, что привез ему пакет с деревенской самогонкой. Я взял пакет, но он предназначался не мне, я не знал, что там денежные средства», – сказал Смирнов, передает «Интерфакс».

По данным следствия, Смирнов, «получив информацию о наличии проверки в отношении гражданина Зуева, который является адвокатом, решил использовать данную информацию в своих целях». Так, он убеждал Зуева передать ему 7 млн рублей за содействие, но получил 3,5 млн рублей.

Адвокат отметил, что Смирнов не причастен к этому преступлению и также попросил суд назначить домашний арест.

Прокурор, в свою очередь, поддержал ходатайство следствия.

Ранее стало известно, что Пресненский суд Москвы арестовал Смирнова. «Выслушав доводы сторон, суд постановил заключить под стражу Смирнова на срок до 18 декабря», – сказал судья Сергей Артемов, передает ТАСС.

При этом следствие просило арестовать обоих подозреваемых.

Напомним, 17 октября по подозрению в получении взятки в 3,5 млн рублей были задержаны два офицера, занимающие руководящие должности в отделе МВД «Дорогомилово» в Москве. В ведомстве уточнили, что полученные полицейскими деньги были первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 млн рублей.

После этого сотрудники ФСБ провели обыск в УВД по Западному округу Москвы. Задержанные подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с недвижимостью.

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