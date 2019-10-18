Новый фильм Тарантино запретили в Китае

Выход фильма Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» в Китае приостановили из-за жалобы дочери Брюса Ли, сообщает The Hollywood Reporter.

Шеннон Ли попросила госуправление Китая по делам кино изменить сцены с изображением ее отца. Она считает, что Тарантино изобразил Брюса Ли «довольно высокомерным». Фильм должен был выйти 25 октября, однако теперь неизвестно, когда «Однажды... в Голливуде» появится на экранах в Китае, сообщает РИА «Новости».

По информации источников, сейчас прокатчик пытается уговорить режиссера изменить фильм, чтобы он вышел. Предположительно, выход фильма в Китае принес бы ленте еще около 50 млн долларов. Из-за возникших проблем убытки могут понести прокатчик Bona Film Group и студия Sony Pictures.

Дочь Брюса Ли ранее заявила, что Тарантино изобразил в фильме «карикатуру» на Брюса Ли, она была расстроена тем, что люди смеялись над ее отцом.