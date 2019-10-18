Пентагон сообщил о завершении производства компонентов F-35 в Турции

Замглавы Пентагона по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд сообщила, что производство комплектующих к F-35 в Турции планируется свернуть к концу марта 2020 года.

«Что касается Турции и F-35, то никаких изменений в том, что касается возвращения Турции в программу производства F-35, не было. Турция до сих пор производит 900 комплектующих к F-35 и продолжит делать это до того момента, как та линия производства, за которую отвечает Турция, не будет передана (другой стране) в конце марта 2020 года», – пояснила Лорд, передает ТАСС.

Напомним, США требовали от Турции отказаться покупки российских С-400, а взамен предлагали приобрести американские Patriot. После того, как Анкара отвергла требования Вашингтона, США объявили о прекращении дальнейшего участия Турции в программе F-35.