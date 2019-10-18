Следствие попросило арестовать двух офицеров ОВД «Дорогомилово»

Следствие попросило Пресненский суд Москвы арестовать двух высокопоставленных офицеров отдела МВД московского района Дорогомилово, которые ранее были задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

«Материал в отношении Устинова Сергея и Смирнова Дмитрия поступил в суд», – отметил собеседник РИА «Новости».

«Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)», – добавил источник агентства.

Ранее сообщалось, что задержанные подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с недвижимостью.

Напомним, 17 октября по подозрению в получении взятки в 3,5 млн рублей были задержаны два офицера, занимающие руководящие должности в отделе МВД «Дорогомилово» в Москве. В ведомстве уточнили, что полученные полицейскими деньги были первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 млн рублей.

После этого сотрудники ФСБ провели обыск в УВД по Западному округу Москвы.

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