Грузинская разведгруппа попыталась проникнуть в Южную Осетию

Комитет госбезопасности Южной Осетии сообщил о попытке проникновения на территорию государства разведгруппы из Грузии.

«18 октября текущего года в 04.00 [мск] сотрудниками пограничной службы КГБ Южной Осетии зафиксирована попытка проникновения разведывательной группы одной из грузинских силовых структур общей численностью 4-5 человек на территорию Южной Осетии», – сообщили в КГБ, передает ТАСС.

Согласно этим сведениям, группа вышла в ночное время из района к востоку от населенного пункта в Грузии Чорчана, разведчики попытались скрытно пройти к рубежам границы республики у населенного пункта Уиста.

Напомним, в конце августа Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории. После этого пограничная служба КГБ Южной Осетии начала усиление границы с Грузией.