Хакеры от имени Литвы заявили о планах разместить ядерное оружие из США

Хакеры от имени МИД Литвы сообщили, что президент Гитанас Науседа якобы обратился к США с просьбой создать военную базу в Литве и перевести в страну ядерное оружие.

«Информируем, что 18 октября Департамент коммуникации и культурной дипломатии МИД не распространял сообщение для прессы о намерениях учредить военную базу США в Литве. Вероятно, это комплексная информационно-кибернетическая атака. Этот инцидент расследуют компетентные органы», – сообщили в МИД Литвы, передает «Интерфакс».

Отмечается, что ложная информация была распространена с адреса, с которого обычно отправляет письма Департамент коммуникации и культурной дипломатии МИД.

В сообщении было сказано, что президент Литвы якобы предложил создать военную базу США и перевести в Литву ядерное оружие с базы Инджирлик в Турции.

Пресс-атташе МИД Раса Якилайтене уточнила, что эту «новость» получили несколько средств массовой информации, учреждения стран-членов НАТО и дипломатические представительства.

Ранее в октябре сообщалось, что США рассматривали возможность вывоза ядерного оружия с базы Инджирлик в Турции в связи с военной операцией Анкары в Сирии. На данной базе хранятся около 50 единиц тактического ядерного оружия.

Однако позже Дональд Трамп заявил, что уверен в безопасности американского ядерного оружия, размещенного в Турции.