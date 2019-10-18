Глава ДУМ России предложил ввести в школах уроки нравственности

Ввести в школах и вузах изучение нравственности предложил глава Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.

«Слава Богу, сейчас основы культуры традиционных конфессий (в школьной программе) есть. Но хотя бы уроки нравственности еще, и не только в четвертом классе – и в средней школе, и в высших учебных заведениях», – передает «Интерфакс» слова муфтия на Всемирном русском народном соборе в Москве.

Он добавил, что без утверждения нравственных начал Россия не могла бы состояться как великое государство.

Напомним, в июне В РПЦ призвали включить священные тексты в школьную программу.

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