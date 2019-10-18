Сибирские энергетики сняли клип к началу отопительного сезона

Рабочие Сибирской генерирующей компании к открытию отопительного сезона сняли клип «Трубопровод» (кавер на песню RASA «Пчеловод»), чтобы с юмором рассказать о своей профессии, сообщил глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.

Видео за неделю посмотрели 100 тыс. раз, в нем идет речь о том, как нелегко энергетикам подготовить Сибирь к долгой зиме и обеспечить жителям Кузбасса тепло в самые сильные морозы.

«Мы стараемся быть в тренде современных тенденций, потому что сейчас все уходит в социальные сети... Поэтому мы тоже стараемся быть и в социальных сетях. С одной стороны, мы снимаем достаточно много серьезных роликов, фильмов, которые рассказывают об энергетике... Серьезные темы. Но иногда мы стараемся показать свою работу... юмористически», – пояснил Бритвин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что ролик приурочен к началу отопительного сезона. Бритвин добавил, что для записи привлекали отдельного исполнителя, но в ролике снялись настоящие энергетики.

«Это настоящие энергетики. Исполнитель – это кто-то из привлеченных. Наши двигаются и рот открывают там, где надо. Записывали в студии», – уточнил Бритвин.