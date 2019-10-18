«Панцирь» отразил ракетную атаку «противника» в Крыму

В ходе учений на Черноморском флоте (ЧФ) расчеты ЗРПК «Панцирь» отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника, сообщили в Минобороны.

«Параметры полета крылатых ракет были заданы и усложнены электронным способом с целью проверки эффективности работы боевых расчетов ЗРПК «Панцирь». Для максимального приближения обстановки к реальным условиям на позиционный район, где располагались комплексы, совершила нападение диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) условного противника», – говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Там добавили, что в ходе учений военнослужащие также отбили нападение диверсионной группы и условно поразили все назначенные цели.

Напомним, 12 октября корабли Черноморского флота взяли на сопровождение эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия – противоракетной обороны) «Портер» ВМС США, который зашел в акваторию Черного моря.

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