В Казани назвали условия переименования одной из улиц в честь Путина

Власти Татарстана изучат масштабность поддержки жителями республики инициативы одного из пользователей соцсетей переименовать улицу в Казани в честь президента России Владимира Путина, сообщила официальный представитель президента Татарстана Лилия Галимова.

«Мы исходим из того, что подобного рода решения принимаются, конечно, исходя исключительно из запроса самих граждан. Давайте посмотрим, в какие масштабы вырастет это обращение, и тогда уже можно будет говорить об этом более конкретно», – передает РИА «Новости» слова Галимовой.

Петиция Марата Халикова с предложением о переименовании улицы Театральной в центре Казани появилась на этой неделе на сайте Change.org. По мнению автора инициативы, в честь президента России названы улицы по всей стране (в Грозном, в удмуртском селе Касаткино и в одном из поселков Саратовской области), а в Казани имя Путина не увековечено, хотя есть, например, улица Нурсултана Назарбаева.

На данный момент петицию подписали около 140 человек.

Отметим, что улица Театральная расположена в центре Казани, рядом с оперным театром, между улицами Дзержинского и Карла Маркса.

Напомним, 7 октября мэр Цхинвала Алан Кочиев сообщил, что центральную улицу города назвали в честь президента России Владимира Путина.

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