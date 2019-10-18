Южная Корея пожаловалась на организацию отборочного матча ЧМ-2022 в КНДР

Южнокорейская футбольная ассоциация (KFA) направила в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) официальное письмо, в котором выразила сожаление по поводу организации северокорейской стороной отборочного матча чемпионата мира 2022 года, прошедшего в Пхеньяне, сообщили корейские СМИ.

Как передает канал KBS, письмо было отправлено 17 октября. В документе указано, что северокорейская федерация футбола не шла на контакт по вопросам отправки в КНДР южнокорейских болельщиков и журналистов, несмотря на неоднократные просьбы со стороны Сеула, передает ТАСС.

KFA подчеркивает, что действия Пхеньяна нарушают этический кодекс FIFA, по которому футбольные ассоциации должны сохранять политический нейтралитет, выполняя все взятые на себя функции и обязательства.

Южнокорейская сторона также обвинила Север в нарушении правила о том, что принимающая сторона при проведении соревнований должна гарантировать беспрепятственную выдачу виз членам команд, болельщикам и журналистам, а также призвала азиатскую конфедерацию приложить усилия, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

Напомним, 15 октября КНДР и Южная Корея сыграли между собой первый футбольный матч в Пхеньяне за 29 лет. На игру не пустили даже северокорейских болельщиков, матч закончился со счетом 0-0.