Мужчину с ножом задержали в детсаду в Татарстане

В Набережных Челнах сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который с кухонным ножом в руках ворвался в детский сад, сообщили местные СМИ.

Как сообщает издание «Реальное время», инцидент произошел в четверг днем в детском саду на проспекте Сююмбике. Сторож детсада рассказал, что в здание зашел неизвестный мужчина с ножом в руках. Охранник сразу же вызвал наряд Росгвардии, который задержал злоумышленника и изъял у него нож и газовый баллончик.

Как выяснилось, нетрезвый мужчина, 1974 года рождения, приревновал свою жену, работавшую в этом детском саду, и пришел выяснять отношения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.

Напомним, во вторник из детского сада на востоке Москвы эвакуировали 100 детей из-за подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство.