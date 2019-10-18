«Алмаз-Антей» представит новейшие образцы техники на российско-африканском саммите

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представит новейшие образцы военной и гражданской техники в рамках саммита Россия – Африка, сообщили в пресс-службе концерна.

«Участвуя в экспозиции в рамках российско-африканского саммита, концерн рассчитывает на расширение круга потенциальных заказчиков нашей продукции среди стран континента», – передает ТАСС слова заместителя генерального директора концерна по внешнеэкономической деятельности Вячеслава Дзиркална.

В пресс-службе отметили, что участники саммита смогут ознакомиться с ЗРС С-400 «Триумф» и «Антей-2500», ЗРК средней и малой дальности «Бук-М2Э» и «Тор», моделями РЛС «Каста-2Е2», «Подлет-Е», «Гамма-С1МЕ», 55Ж6УМЕ и 55Н6-ТЕ, 1Л125Е, а также натурным образцом РЛС 1Л122-1Е.

В зоне РЛС наземной разведки гостям саммита покажут модели радиолокационного комплекса 1Л260-Е, РЛС «Аистенок», натурные образцы РЛС «Фара-ВР», «Сова» и 1Л277. Средства РЭБ будут представлены моделью малогабаритной станции помех МСП-418К.

В «гражданской» тематической зоне концерн разместит оборудование для топливно-энергетического комплекса, технические средства из состава системы организации воздушного движения, тепло- и климатотехнику, светодиодные энергосберегающие системы освещения, технику связи, оборудование цифрового наземного телевизионного вещания и медицинскую технику.

Напомним, 11 октября посол Нигерии в России Стив Дэвис Угба заявил, что Нигерия обсуждает с Россией возможность покупки истребителей Су-57, а также заинтересована в вертолетах, танках и оборудовании для разведки.

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