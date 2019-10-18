Лидеры стран ЕС призвали мир сотрудничать со следствием по MH17

Главы государств и правительств Европейского союза призвали все страны к сотрудничеству в расследовании причин катастрофы Boeing на Украине в июле 2014 года, говорится в заявлении саммита ЕС по итогам первого дня встречи в бельгийской столице.

«Евросовет вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий по установлению истины, справедливости и ответственности ради жертв катастрофы самолета MH17 и их ближайших родственников и призывает все государства в полной мере сотрудничать в интересах проводимого расследования в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН», – передает ТАСС текст документа.

Напомним, Boeing рейса MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, разбился в июле 2014 года. Погибли 298 человек. Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, полагает, что к гибели самолета якобы может быть причастна Россия.

В июне были названы четыре подозреваемых – среди них трое россиян и один украинец. Суд над ними начнется 9 марта 2020 года. Москва заявляла, что следствие продолжает игнорировать факты, предоставляемые российской стороной, в то время как Киев может подделывать доказательства.