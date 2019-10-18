Названы причины пожара на плавбазе «Петр Житников»

Проверка на горевшей в сентябре плавбазе «Петр Житников» выявила несоблюдение правил пожарной безопасности и безопасности мореплавания, сообщила старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Барсукова.

«В отношении капитана-директора плавзавода «Петр Житников» по представлению приморского транспортного прокурора внесено представление и возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 11.16 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности на морском транспорте)», – сообщила Барсукова.

Она также отметила, что судовладельцу – генеральному директору АО ХК «Дальморепродукт» внесено представление, передает РИА «Новости».

Плавучая база «Петр Житников» компании «Дальморепродукт» загорелась в Тихом океане у курильского острова Итуруп 23 сентября. Из 420 членов экипажа большинство эвакуировали, 63 человека остались тушить пожар. Пожар был ликвидирован 30 сентября.