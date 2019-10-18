Крупнейшую в мире тюрьму решено закрыть

В американском штате Нью-Йорк власти приняли решение закрыть самую крупную в мире исправительную колонию на острове Райкерс.

Тюремный комплекс располагается в проливе Ист-Ривер, он рассчитан на 10 тыс. заключенных, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Местные власти приняли решение построить взамен комплекса четыре небольшие тюрьмы. Закончить закрытие Райкерс планируют к 2026 году.

Новые тюрьмы планируется построить в районах Манхэттен, Бруклин, Бронкс и Куинс.

Согласно плану, четыре новые тюрьмы расположатся в нью-йоркских районах Бруклин, Квинс, Бронкс и Манхэттен.

Отмечается, что причинами закрытия тюрьмы стали многочисленные факты нарушений и служебных злоупотреблениях в тюрьме.

В феврале россиянка, которая объявлена в розыск по делу об убийстве, заявила о жестоком избиении со стороны сокамерниц в тюрьме Райкерс-Айленд.