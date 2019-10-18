Подвиг Матросова дважды повторили при освобождении Белграда

Подвиг Александра Матросова, закрывшего своей грудью амбразуру немецкого дзота, был повторен дважды во время освобождения Белграда от немецких войск, свидетельствуют документы, рассекреченные Министерством обороны России к 75-летию Белградской операции.

На сайте Минобороны к 75-й годовщине освобождения Белграда от немецко-фашистских войск появился новый исторический раздел «Плечом к плечу сражались за свободу» с рассекреченными историческими документами из фондов Центрального архива военного ведомства.

В открытый доступ выложены журнал боевых действий 3-го Украинского фронта, 57-й армии, политдонесения, наградные документы на отличившихся воинов Красной Армии, свидетельства о зверствах немецко-фашистских оккупантов на территории Югославии. Также в специальном разделе на сайте можно посмотреть газетные публикации, которые передают торжественную атмосферу освобождения Белграда.

В частности, в документах рассказывается о подвигах Николая Кравцова и Ивана Адаменко.

«Лейтенант медицинской службы, фельдшер батареи управления 42-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады РГК Николай Кравцов, действуя в составе штурмовой группы по захвату телеграфно-телефонной станции Белграда, в критический момент боя, невзирая на опасность, бросился на амбразуру дота, пожертвовав своей жизнью ради победы над врагом. За героизм ему было присвоено звание Героя Советского союза посмертно», – сказано в наградном документе.

Аналогичный подвиг был совершен 16 октября 1944 года, следует из рассекреченных документов. Тогда на подступах к Белграду помощник командира стрелкового взвода третьего стрелкового батальона 309-го гвардейского стрелкового полка 109-й гвардейской стрелковой дивизии старший сержант Иван Адаменко увидел, что два пулемета врага не дают роте подняться в атаку. Он подполз к ведущим беспрерывный огонь дзотам и гранатой уничтожил один из них, а амбразуру второго закрыл своим телом. За героизм и самоотверженность он был посмертно удостоен звания Герой Советского союза.

Рядовой Александр Матросов погиб в 19 лет во время Великой Отечественной войны. 27 февраля 1943 года в бою за деревню Чернушки для подавления пулеметного огня он заслонил своим телом амбразуру вражеского дзота. Такой же подвиг совершили еще сотни советских воинов, в том числе две девушки. Несколько десятков человек закрыли собой амбразуру дзота до Матросова. Первым это сделал в августе 1941 года Александр Панкратов.

Операция по освобождению Белграда завершилась 20 октября 1944 года. Боевые действия проходили вместе с ликвидацией крупной группировки противника, которая была окружена юго-восточнее и южнее города. Как уточнили в Минобороны, в этот момент гитлеровцы превратили Белград в неприступную крепость, «каждый дом представлял собой хорошо укрепленное оборонительное сооружение».

Всего в число в боях за освобождение города погибли более 2,9 тыс. бойцов Народно-освободительной армии Югославии и около 1 тыс. воинов Красной Армии.

20 октября в ознаменование освобождения Белграда в Москве был дан салют 24-мя артиллерийскими залпами из 324 орудий.

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