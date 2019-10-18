Москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 12–14 градусов тепла. В ночь на 19 октября она может опуститься до плюс 9 градусов. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 10–15 градусов тепла. В ночь на 19 октября столбики термометров могут опуститься до плюс 6 градусов, передает ТАСС.