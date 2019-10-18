Пригожин упрекнул «артиста» Зеленского

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому следовало отменить санкции против российских артистов, заявил продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин сказал, что украинские власти, будь они «трезвыми людьми», уже отменили бы санкции, передает РИА «Новости».

Продюсер напомнил, что нынешний президент Украины и сам является «артистом».

«Первое, что он должен был сделать – отменить санкции против артистов», – сказал Пригожин.

Он надеялся, что «слуга народа» и коллега по цеху всех артистов поможет нам всем идти в мирном русле»

Напомним, Зеленский после окончания президентского срока хочет вернуться в «Квартал-95». В обнародованный минкультуры Украины список деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности» страны входит около 150 российских актеров, режиссеров, музыкантов, писателей.

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