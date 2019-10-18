Эквадор пожаловался на «атаки» из России

Генпрокуратура Эквадора выясняет, причастна ли к протестам в стране Россия, сообщила глава МВД Эквадора Мария Паула Рома.

Министра спросили, договаривались ли между собой главы социальных движений и групп, которые устраивали беспорядки, передает РИА «Новости» со ссылкой на El Comercio.

Министр полагает, что такая договоренность «существовала».

Она выразила надежду, что удастся прояснить вопрос об «уровне согласованности между различными социальными слоями, местными и федеральными властями и силами, которые находятся за пределами Эквадора».

Как утверждает глава МВД, «основные показатели и тенденции в соцсетях против правительства поднимались в Венесуэле, некоторые атаки имели IP в России».

По ее словам, не все «вовлеченные» понимали, «во что они играют».

Напомним, экономические реформы властей страны привели к массовым протестам в Эквадоре. Президент Ленин Морено объявил о введении комендантского часа и военного контроля в Кито. Он также согласился на требования демонстрантов.

14 октября оппозиция и власти Эквадора договорились о прекращении протестов.