ЕС одобрил решение о санкциях в отношении Турции

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе поддержали решение Совета ЕС о санкциях в отношении Турции.

Санкции связаны с «незаконной буровой деятельностью Турции в исключительной экономической зоне Кипра», передает ТАСС.

Кроме того, на саммите в Брюсселе ЕС осудил Турцию за военную операцию в Сирии. От Анкары потребовали вывести из Сирии турецкие войска.

ЕС напомнил Анкаре о том, что «государства-члены приняли решение прекратить поставки оружия в Турцию».

На днях министры иностранных дел 28 стран Евросоюза согласовали санкции против Анкары из-за буровых работ в исключительной экономической зоне Кипра.

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