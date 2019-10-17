Опубликовано видео запуска крылатых ракет «Калибр» с фрегата «Адмирал Горшков»

Министерство обороны России опубликовало видео запуска крылатых ракет «Калибр» с головного фрегата «Адмирал Горшков» в ходе учений «Гром-2019».

Видео опубликовано в Facebook Минобороны. «Запуск крылатых ракет «Калибр» с головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» в рамках учения «Гром-2019», – говорится в сообщении.

Ранее 17 октября под руководством президента Владимира Путина в рамках стратегических учений «Гром–2019» прошли пуски баллистических и крылатых ракет.