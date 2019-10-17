Мединский оценил возможность наказания за просмотр пиратских фильмов в России

Министр культуры Владимир Мединский считает, что Россия пока морально не готова штрафовать за просмотр пиратских фильмов, однако будут рассматриваться возможности блокировки сайтов с пиратским контентом.

Мединский рассказал об этом после встречи президента России Владимира Путина с мастерами, выпускниками и студентами ВГИК, сообщает ТАСС.

«Я думаю, мы морально пока к этому не готовы - штрафовать потребителя за приобретение краденого, давайте называть вещи своими именами. Я думаю, что мы будем предлагать варианты решения, связанные с блокировкой интернет ресурсов, занимающихся распространением пиратского контента и распространением ссылок на пиратский контент», – отметил глава ведомства.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что борьба с пиратством в России не приведет к штрафам в отношении пользователей.