Шведские власти собрались запросить у России документы по Валленбергу

Власти Швеции намерены запросить у России документы по делу шведского дипломата Рауля Валленберга, об этом заявила группа исследователей Raoul Wallenberg Research Initiative (RWI-70).

Стокгольм согласился запросить у Москвы архивные документы по дипломату и сопроводить запрос «убедительным сопроводительным письмом», передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение организации.

МИД Швеции также согласился связаться с российскими властями на высоком уровне в случае, если те откажутся предоставлять бумаги.

В 2017 году семья Валленберга через суд потребовала от ФСБ предоставить полную документацию по делу дипломата, который исчез после ареста в Будапеште и вывоза в СССР. В этом требовании было отказано.

Валленберг известен тем, что во время войны спас 20 тыс. венгерских евреев.

В качестве возможных причин его задержания историками называются подозрения в контрабанде нацистского золота и шпионаж в пользу Германии.