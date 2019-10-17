Госдума одобрила ограничение на выезд из России экс-сотрудникам ФСБ

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о временном ограничении права на выезд из России экс-сотрудников ФСБ в случае, если в иностранных государствах им грозит опасность.

Авторы законопроекта – группа представителей комитета Госдумы по безопасности во главе с Василием Пискаревым, передает РИА «Новости».

В пояснительной записке к проекту депутаты подчеркнули, что на фоне напряженной международной обстановки и «откровенно враждебных действий и провокаций» со стороны других стран в отношении России и ее граждан, которые находятся за границей, нужны дополнительные меры по защите сотрудников органов безопасности.

«Законопроектом устанавливается возможность временного ограничения права военнослужащих органов безопасности на выезд из Российской Федерации до пяти лет со дня их увольнения с военной службы. Установление порядка принятия решений об ограничении выезда военнослужащих органов безопасности по данному основанию предлагается отнести к компетенции ФСБ России», – говорится в пояснительной записке.

На прошлой неделе депутат Госдумы Константин Затулин предложил ограничить выезд из России для сотрудников не только ФСБ, но и других ведомств, если они обладают секретными сведениями.

Летом 2019 года Верховный суд сохранил ограничение на выезд за рубеж сотрудникам МВД, которые имеют допуск к государственной тайне. Позже президент Владимир Путин заявил, что география выезда сотрудников МВД за рубеж будет расширена.