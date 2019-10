Захарова отреагировала на данные о самых негативно настроенных к России СМИ

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала исследование МИА «Россия сегодня», в котором были указаны страны Запада с самыми негативно настроенными в отношении Москвы СМИ.

Захарова в ходе брифинга прокомментировала результаты исследования, которое было проведено МИА «Россия сегодня» в контексте аналитического взгляда на новостные сюжеты о России в шести странах Запада и Японии в период с 1 января по 30 июня 2019 года, передает РИА «Новости».

Она указала, что только 2% всех материалов, посвященных России, «имеют некую положительную тональность, после прочтения которых у человека остается какое-то объективно позитивное ощущение».

«Лидером по количеству публикуемых статей о России являются британские медиаресурсы – 25 тыс., при этом только 1% из них носит положительный характер. В США этот показатель и того меньше – всего 0,2%, в то время как объем материалов негативной направленности составляет более 90%, а нейтральных – лишь 9%», – рассказала она.

Отмечается, что «в первых рядах по объему негатива – CNN, The New York Times, The Washington Post, британские СМИ – The Daily Express и The Times».

«Очень много, примерно сопоставимые цифры, можно почерпнуть по Германии», – сказала Захарова, добавив, что немецкие читатели и зрители «видят Россию в таком негативном ключе, видят потому, что так показывают местные СМИ».

Она констатировала, что «число негативных материалов о России в десятки раз превышает число позитивных, это статистика».

Представитель МИД указала, что «при этом прослеживается явная корреляция между политическим курсом руководства соответствующих стран и освещением российской проблематики ведущими СМИ, которые, очевидно, не идут в фарватере политической конъюнктуры и ведут настоящую антироссийскую пропаганду».

Захарова выразила надежду, что международные организации по защите СМИ обратят внимание «на эту явную политическую ангажированность».

Ранее сообщалось, что свыше 50% материалов про Россию в ведущих СМИ крупнейших западных стран носят негативный характер, чуть больше 2% – позитивный.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД