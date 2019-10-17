Захарова оценила список влиятельных женщин, в который включили Соболь

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что не воспринимает всерьез составляемые списки влиятельных женщин.

В ходе брифинга Захарову спросили, гордится ли она тем, что юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь стала единственной россиянкой, попавшей в список самых влиятельных и вдохновляющих женщин мира по версии британской телерадиокомпании Би-би-си.

«Я к подобным спискам отношусь так, как и говорила об этом пару лет назад. ... Серьезного отношения у меня к ним нет, об этом я очень подробно говорила пару лет назад, в частности, когда в него была включена», – ответила Захарова, передает «Интерфакс».

Напомним, Би-би-си включила продюсера канала «Навальный.Live» Соболь в список самых влиятельных и вдохновляющих женщин 2019 года. Газета ВЗГЛЯД писала, что нахождение Соболь в данном списке вызывает определенные вопросы.

Кроме россиянки в список вошли экоактивистка Грета Тунберг, малайзийский трансгендер, исландский транссексуал, жертва сексуального насилия, защитница прав чернокожих балерин.