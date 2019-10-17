Предполагаемый убийца молодой матери на Урале предложил «сделать ребенка» семье жертвы

Михаил Федорович, один из подозреваемых в убийстве молодой матери Ксении Каторгиной из-за машины, дал странный ответ на вопрос о том, как он собирается возмещать ущерб родным жертвы.

«Денежно. Могу ребенка сделать», – ответил Федорович, пряча лицо от камер, передает Life.

Что именно он имел в виду, остается загадкой.

В свою очередь сожительница подозреваемого Екатерина Меньшикова, также являющаяся подозреваемой, проигнорировала уточняющий вопрос журналистов.

При этом третий обвиняемый – таксист Марат Ахметвалиев – расплакался в суде. Знакомые мужчины говорят, что он был примерным семьянином.

Напомним, обвиняемые раскаялись в ходе суда.

Тело Каторгиной нашли в канализационном коллекторе: женщина уехала показывать автомобиль Audi покупателю 10 октября и пропала; позже была обнаружена машина, в которой нашли много следов крови.