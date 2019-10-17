Dior извинился перед Пекином за карту Китая

Французский модный дом Christian Dior официально извинился перед Китаем за то, что в ходе одной из презентаций сотрудник компании продемонстрировал карту Китая без Тайваня, нарушив тем самым принцип «одного Китая».

«Ошибочные заявления отдельного сотрудника компании ни в коем случае не представляют всю компанию, позиция Christian Dior по Китаю остается прежней», – передает РИА «Новости» заявление Dior на китайском языке в официальном аккаунте в соцсети Weibo.

При этом в компании отметили, что Dior начал внутреннее расследование для установления причин инцидента.

«Christian Dior всегда уважал и отстаивал принцип «одного Китая», строго соблюдал суверенитет и территориальную целостность Китая, всегда дорожил чувствами китайского народа. Мы глубоко обеспокоены ошибочными действиями этого отдельного сотрудника, непременно извлечем из этой ситуации урок и предпримем меры, чтобы подобных ошибок больше не происходило», – заявили в компании.

В заявлении также сообщается, что «искренняя любовь Dior к Китаю не подлежит никакому сомнению».

Напомним, в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия и Китай установили факты вмешательства западных стран, в том числе США, во внутренние дела обоих государств.