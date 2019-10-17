В России резко снизилось число пожаров

Число пожаров в России за 10 лет снизилось на 30%, рассказал главный госинспектор по пожарному надзору Игорь Кобзев.

«Количество пожаров за 10 лет на территории России снизилось на 30%, а погибших в них людей – на 40%», – передает ТАСС слова Кобзева, зачитавшего приветственное слово главы МЧС Евгения Зиничева в ходе открытия всероссийского сбора надзорных органов министерства

Он добавил, что пожарный надзор развивается и модернизируется.

Напомним, в конце августа врио руководителя Рослесхоза Михаил Клинов сообщил, что ущерб от лесных пожаров в России с начала 2019 года составляет 7 млрд рублей.

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