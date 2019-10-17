Вакарчук предпочел концерт заседанию в Раде

Глава фракции «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что больше любит выступать на стадионе, чем работать в Верховной раде.

«Считаю ли я Верховную раду лучшим местом на земле? Безусловно, нет. Например, в студии или на концерте, или на стадионе мне точно приятнее. Но я не шел туда за положительными эмоциями. Я знал, куда иду, я это уже видел», – сказал Вакарчук в интервью «Украинской правде».

Также депутат заявил, что его партия «Голос» в Раде не является оппозицией или коалицией.

«Мы называем это для себя словом «надпозиция». То есть, не являемся ни оппозицией, ни коалицией. Мы сознательно не ставим себя в ситуацию «А баба Яга против», – рассказал он.

По его словам, многим политическим силам выгодно себя позиционировать как оппозицию к действующей власти.

Вакарчук также отметил, что его партия готова поддерживать все прогрессивные идеи президента, правительства и монобольшинства.

«Мы всегда готовы поправлять, помогать, подставлять плечо. Но ответственность – их», – добавил депутат.

Он также отметил, что «Голос» готовится к местным выборам, которые «могут произойти в любое время».

«Сейчас самая большая наша задача – это местные ячейки. В половине областей мы эту задачу уже выполнили, в других мы еще работаем над этим. Это ответственное дело, потому что для нас кадровый вопрос является стратегическим», – подчеркнул Вакарчук.

Он добавил, что поиском и отбором кандидатов для областных ячеек занимается политсовет, далее областные ячейки будет иметь право сами формировать свои команды.

По его словам, заседания политсовета проходят еженедельно, на них обсуждают различные политические и региональные вопросы, запуск просветительских проектов и тому подобное.

Очередные местные выборы должны пройти на Украине осенью 2020 года.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины постановила возместить политическим партиям связанные с предвыборной агитацией расходы в 467,3 млн гривен (18,9 млн долларов).

Так, партии Вакарчука «Голос» возмещено 105,6 млн гривен (4,2 млн долларов).

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