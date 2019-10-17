Победители конкурса «Лидеры России» встретились с наставником проекта

В среду, 16 октября, состоялась встреча победителей флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» с одним из наставников конкурса «Лидеры России» – генеральным директором SPLAT Евгением Деминым, для неформального общения.

Проект, который получил название «Завтрак с наставником», реализован при поддержке сообщества победителей конкурса «Лидеры России» – Клуба «Эльбрус», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Евгений Демин является успешным предпринимателем, создавшим конкурентный частный бизнес с нуля. В ходе встречи он рассказал «Лидерам России» о стратегии, корпоративной культуре и цифровой трансформации компании SPLAT, поделился опытом масштабирования бизнеса на региональном, национальном и международном рынке, а также упомянул о важности прямого контакта с клиентами, репутации и сохранении личного бренда.

«Я вижу огромную пользу в самом проекте «Лидеры России», потому что это возможность для каждого, кто дорожит своим развитием, хочет попробовать себя в реализации больших целей с такими же ребятами, как он, в командном взаимодействии, протестировать свои способности и получить их многостороннюю оценку. Проект «Завтрак с наставником» платформы «Россия – страна возможностей», на мой взгляд, интересен своей открытой компактной атмосферой. Мы, как действующие управленцы, предприниматели можем задавать друг другу самые разные вопросы и делиться теми выводами, которые сделали на своем опыте. Я с удовольствием рассказал ребятам о сложностях, которые мы преодолевали, ошибках, которые мы делали, и о выводах, которые к сегодняшнему дню я имею, чтобы они могли пользоваться этим опытом. Для меня совершенно точно наставничество – это двухсторонний процесс, и я участвовал в сегодняшней встрече с желанием научиться, потому что «Лидеры России» – талантливые, активные ребята, у каждого из которых огромный опыт. Большая ценность в том, что я вышел с этой встречи и вынес важные вещи для себя лично, для своей компании», – отметил Демин.

Участие во второй встрече проекта «Завтрак с наставником» приняли 27 победителей конкурса «Лидеры России» из разных регионов страны. До конца года планируется провести несколько таких неформальных встреч.

По мнению одного из участников встречи, предпринимателя Евгении Дмитриевой, победителя первого сезона конкурса «Лидеры России», «Завтрак с наставником» – это уникальная возможность пообщаться победителям конкурса «Лидер России» с наставниками в неформальной атмосфере, обменяться разными идеями, мнениями, пройти жизненный путь наставника вместе с ним и использовать советы опытного управленца, которые участники смогут применять в своих собственных проектах.

Наставниками для победителей конкурса «Лидеры России» выступают 94 ведущих управленца страны. В свою очередь 107 финалистов и победителей конкурса являются наставниками для победителей и финалистов других проектов платформы «Россия – страна возможностей».

Основная цель и задача проекта «Завтрак с наставником» – создание неформальной площадки для общения и обмена опытом наставников и победителей конкурса «Лидеры России», предполагающей новый формат взаимодействия. В процессе таких встреч планируется обсуждение самого широкого круга вопросов – от перспектив развития отрасли, региона, страны, до практик личностного и профессионального роста. Проведение таких мероприятий будет способствовать не только созданию доверительных и открытых отношений, координации в ходе свободного диалога позиций по тем или иным вопросам, но и выработке новых эффективных решений для профессиональной и общественной жизни участников, реализации новых проектов, говорится в пресс-релизе.

«Для меня данный проект – это возможность общения с наставником, человеком, который прошел интересный жизненный путь и смог принести своими действиями пользу. На встрече получаешь сжатую, но очень ценную информацию, вдохновение и перенимаешь колоссальный опыт, который есть у наставника. И качество работы с наставником – это степень твоей готовности открыться и принять максимальное количество нового от ведущих управленцев нашей страны. В частности, общение с Евгением Деминым – это неформальная, и одновременно, очень качественная, информационная и наполненная встреча», – отметил Дмитрий Стапран, победитель конкурса «Лидеры России», директор ООО «PricewaterhouseCoopers Advisory».

Ранее генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров сообщал, что за 10 дней на конкурс «Лидеры России» заявки подали свыше 100 тыс. человек из всех регионов страны и 20 стран мира.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет глава российского государства.

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