Симоньян предложила помощь сбежавшим от родителей «Ромео и Джульетте»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала историю 14-летней Ангелины Щербик из Турции и 17-летнего Ильи Любаса из Самары, бежавших от родителей 23 июля и до сих пор не выходивших с близкими на связь.

«14-летняя Ангелина Щербик сбежала из дома со своим возлюбленным, 17-летним Ильей Любасом. Сбежали, потому что, как водится, родители были против их любви – мала еще. Спасибо, что не с крыши спрыгнули, взявшись за руки», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

«Три месяца русских Ромео и Джульетту ищет полиция, СК и волонтеры. Они оставляют следы, но уходят все дальше. В эфире Первого канала час рыдает мама девочки. Просит вернуться. Все, мол, простит. А потом добавляет: «Вы сможете переписываться сколько хотите. Но следующая встреча – только после 18 лет». Ясное море, теперь они точно не вернутся. И если им в этих скитаниях встретятся злые люди, волки или просто морозные ночи, кто будет виноват?» – задается вопросом главред RT.

«Я тоже влюбилась в 14 лет, и хрен бы кто меня удержал. Ребята! Пожалуйста, напишите нам в проект «Не Один На Один» ne1na1@rttv.ru. Мы вам поможем. И не сдадим. Хотя бы из сладкой памяти о моей юности», – добавила Симоньян.

Подростки исчезли после второго приезда Ильи в белорусский Новолукомль, где Ангелина гостила у отца. По информации «Комсомольской правды», последний раз пару видели в Смоленске. При этом, по словам отца Ангелины, девушка ушла из дома без документов.