Разыскиваемого Интерполом канадца задержали в Москве

В Москве правоохранители задержали гражданина Канады Букера Брайана Нелсона, которого разыскивал Интерпол.

Мужчину разыскивали за финансовые махинации, мошенничество, в частности, совершенное против правительства, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что канадца задержали на Кудринской площади 16 октября, однако об этом стало известно только в среду.

О его задержании уже уведомлена прокуратура столицы.

Ранее в Москве по подозрению в убийстве предпринимателя задержали двух кубинцев.