Взрывное устройство найдено на пути следования паломников в Израиле

На пути следования более 1350 ортодоксальных еврейских паломников в Израиле было обнаружено взрывное устройство.

«Ночью бойцы ЦАХАЛ, пограничная полиция, израильская полиция и силы гражданской администрации сопровождали примерно 1350 паломников к гробнице Иосифа в Наблусе. При входе в город самодельное взрывное устройство было обнаружено и нейтрализовано», – сказано в сообщении пресс-службы израильской армии, передает РИА «Новости».

Могила патриарха Иосифа в Наблусе – одна из еврейских святынь. Она находится на Западном берегу реки Иордан, на ее посещение требуется особое разрешение армейского командования.

Ранее, в ночь на 17 октября, десятки паломников погибли в ДТП в Саудовской Аравии.