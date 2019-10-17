В России захотели устранить административные барьеры для легкой авиации

Минтранс подготовил «дорожную карту» по устранению избыточных административных барьеров для самолетов легкой и сверхлегкой авиации, пишут СМИ.

Как пишет «Коммерсант», предложение обсуждалось на комиссии при президенте по вопросам развития авиации общего назначения под председательством помощника президента Игоря Левитина.

Минтранс предложил отменить обязательную сертификацию самолетов легкой авиации (с максимальной взлетной массой не более 5,7 тонн), а сверхлегкие суда (до 495 килограммов) исключить из законодательства о транспортной безопасности.

Также предлагается ввести уведомительный порядок начала ведения предпринимательской деятельности для компаний, осуществляющих коммерческие перевозки на легких судах и управляющих аэродромами, предназначенными для приема судов вместимостью менее 20 человек.

Кроме того, Минтранс предложил разработать отдельные нормы летной годности для сверхлегких воздушных судов и снизить требования к организациям, выполняющим их ремонт и техническое обслуживание.

Газета сообщает также, что ведомство предложило выделить спортивную авиацию в отдельный вид наряду с уже существующими в Воздушном кодексе гражданской, государственной и экспериментальной. Контроль над спортивной авиацией предлагается передать Минспорту.

Напомним, ранее в пятницу Минпромторг и «Байкал-Инжиниринг» подписали договор на разработку нового легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, малую авиацию в России воскресят советскими разработками.