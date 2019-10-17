Сына голливудского актера застрелили после убийства матери

В Калифорнии застрелили сына голливудского актера Рона Эли после того, как он убил свою мать.

Инцидент произошел вечером 15 октября в доме актера в округе Санта-Барбара, передает РИА «Новости» со ссылкой на Los Angeles Times.

В полицию поступил звонок о домашнем насилии из одного из домов Санта-Барбары. Прибывшие полицейские обнаружили в доме тело жены актера Валери Ландин с множественными ножевыми ранениями.

Подозреваемым в убийстве оказался 30-летний сын актера Кэмерон Эли. При попытке задержания молодой человек оказал сопротивление, помощникам шерифа пришлось его застрелить.

Рон Эли известен своими ролям в таких сериалах, как «Закон Лос-Анджелеса», «Тарзан», «Отель», а также по полнометражным фильмам «Док Сэвэдж: Человек из бронзы» и «Вой черных волков».

Его жена Валери Ландин Эли в 1981 году победила на конкурсе «Мисс Флорида». В браке с «Тарзаном» женщина родила троих детей.