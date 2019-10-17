Нефть дешевеет на данных по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром идут вниз после выхода данных Американского института нефти (API) о значительном росте запасов в США за прошлую неделю.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,67% – до 59,02 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,84%, составив 52,91 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Как сообщил API в ночь на четверг, коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 10,5 млн баррелей после увеличения на 4,1 млн баррелей неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в четверг вечером. Аналитики ожидают, что запасы выросли на 2,88 млн баррелей.