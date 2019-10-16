Тимати стал отцом во второй раз

Репер Тимати и модель Анастасия Решетова стали родителями. У пары родился сын.

Новостью рэпер поделился в своем Instagram. «Юнусов Ратмир Тимурович / 16.10.19 г.Москва», – подписал он снимок, на котором держит новорожденного.

У 36-летнего Тимати уже есть пятилетняя дочь от модели Алены Шишковой Алиса. Для первой вице-мисс Россия 2014 года 23-летней Анастасии Решетовой это первый ребенок.

Ранее певец Сергей Лазарев рассказал, что у него год назад родилась дочь.