Служба госбезопасности Грузии упрекнула оппозиционеров за фото с российскими политиками

Оппозиционеры в Грузии не должны лицемерить по поводу визита в страну в июне российских политиков, заявила Служба госбезопасности Грузии, напомнив о «дружеских фотографиях» представителей оппозиции с российскими политиками, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На парламентских слушаниях в среду кандидат на пост главы СГБ Георгий Лилуашвили прокомментировал события с участием депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, чье пребывание в кресле спикера грузинского парламента привело к антироссийским акциям в Тбилиси.

Обращаясь к депутатам из оппозиционной «Европейской Грузии», он сообщил, что о визите Гаврилова заранее было известно всем представленным в парламенте партиям, включая оппозиционеров.

В этой связи Георгий Лилуашвили отметил, что «если кто-то желал сделать заявление, то мог возвысить голос до того, как Гаврилов занял место председателя парламента Грузии».

Он также вновь напомнил, что Гаврилов не нарушал грузинский «Закон об оккупированных территориях», по которому посещение Абхазии и Южной Осетии должно согласовываться с Тбилиси.

«Согласитесь, оккупант – он не только в Грузии оккупант, но и за ее пределами тоже. Соответственно, если судить по фотографиям, то многие представители Вашей политической силы на фото зафиксированы в весьма дружеских формах (с российскими политиками). Как же так, что оккупант за пределами Грузии для вас не оккупант?» – обратился кандидат на пост руководителя СГБ Грузии к депутату Георгию Канделаки.

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