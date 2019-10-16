Феминисткам предложили устроить антисемейный скандал для рекламы обувного бренда

В Санкт-Петербурге пиар-агентство предложило известным поэтессам-феминисткам Стефании Даниловой и Ире Ульяновой обвинить обувной магазин в «пропаганде семейных ценностей», чтобы «хайпануть» и прорекламировать бренд.

Данилова сообщила, что изначально сотрудники пиар-агентства предложили ей принять участие в другой акции, передает «Ридус».

«Мол, мне присылает сообщение девушка, которая подарила парню ботинки такой-то фирмы, а он ей ими в лицо ударил. Я типа приковываюсь наручниками в магазине этой фирмы и громко, возмущенно декламирую стихи про домашнее насилие. Обо мне пишут СМИ и телик: феминистка, мол, за правду воюет», – рассказала она.

Пока поэтесса обдумывала предложение, у пиар-агентства появилась другая идея: обвинить магазин в пропаганде семейных ценностей, чтобы тем самым привлечь к нему внимание покупателей – «вы же феминистка и чайлдфри».

В рамках акции требовалось, в частности, приковать себя наручниками в магазине.

Данилова отказалась, на что ей заявили, что поэтесса упускает возможность «хайпануть на всю страну».

Затем пиарщики решили обратиться к другой поэтессе – Ире Ульяновой. Об этом случае она рассказала в соцсетях.

В беседе с журналистами Ульянова отказалась озвучивать название пиар-агентства, чтобы не рекламировать его. Она сообщила, что платить за скандальную акцию ей отказались, предложив лишь возможность «хайпануть».

«Что за обувной магазин, мне не говорили, видимо, принципиально до подписания договора», – добавила Ульянова.

Она уточнила также, что феминизм не запрещает семейные ценности: «У меня феминизм сильно ассоциирован с семьей, в моей семье было и есть много сильных женщин, для которых равноправие – это важная составляющая их коммуникации внутри семьи и с окружающими. Я не против института семьи вообще, у меня у самой есть семья, и я недавно сделала предложение своему молодому человеку».

Девушка выразила мнение, что вместе с тем семья – это не обязательный пункт программы и для мужчины, и для женщины.

«С тем, что называется «традиционная патриархальная семья», проблем очень много: это и домашнее насилие по отношению к женщинам, детям, старикам, и финансовое неравенство супругов, и неравномерное распределение обязанностей. Но это, к счастью, не единственный формат семьи, который существует, и нам никто не запрещает исправлять и дополнять», – сказала Ульянова.

Поэтесса подчеркнула, что «феминизм не запрещает феминисткам иметь семьи и вполне поддерживает такие семейные ценности, как доверие, взаимопомощь, поддержка, развитие».

«Хотелось бы, чтобы именно эти вещи в первую очередь приходили в голову при слове «семья», а не подчинение жены мужу, бесправие детей, «не выносить сор из избы» и прочие вещи, с которыми борется феминизм», – добавила она.

Ранее феминистки собрались устроить в соцсетях масштабный «распутный» флешмоб.

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