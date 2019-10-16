Песков ответил на вопрос о создании в России «зеленой» партии

Вопрос о создании в России «зеленой» партии в повестке дня Кремля не стоит, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не знаю, откуда они взялись, эти сообщения», – заявил Песков, добавив, что этот вопрос на повестке дня в Кремле не стоит, передает РИА «Новости».

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источники, что в администрации президента России обсуждают возможность создания «зеленой» партии для работы с экологической повесткой.