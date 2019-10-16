В Кремле заявили о праве Турции обеспечивать свою безопасность

Москва с уважением относится к праву Турции обеспечивать свою безопасность, но рассчитывает, что операция в Сирии будет пропорциональна целесообразности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы с уважением относимся к праву Турции предпринимать меры для обеспечения собственной безопасности, но рассчитываем, что операция будет пропорциональна этой самой целесообразности – обеспечения безопасности и задачам обеспечения безопасности», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В Кремле также выражают надежду, что эта операция никоим образом не помешает и не навредит делу процесса политического урегулирования, подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос о том, когда может быть закончена операция, Песков отметил, что «здесь трудно говорить о каких-то сроках».

В среду в министерстве обороны Турции заявили о нейтрализации 637 членов курдских формирований с начала операции на севере Сирии.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. Турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн, а также установили контроль над населенным пунктом Сулук на северо-востоке провинции Ракка.

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