Кремлю задали вопрос о претензиях WADA к РУСАДА

В Кремле не считают возможным комментировать ситуацию с претензиями WADA к РУСАДА, все ответы по допингу были даны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наши спортивные власти только что направили детальный ответ на вопросы WADA. На каждый из вопросов был предоставлен один ответ, отдельный ответ, поэтому давайте дождемся реакции на эти наши ответы. Сейчас, в настоящий момент, не считаю возможным что-либо комментировать», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

23 сентября WADA заявило, что у России есть три недели, чтобы объяснить признаки манипуляций данными московской антидопинговой лаборатории.

Позднее СМИ сообщили, что WADA начало процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.

Кроме того, WADA усомнилось в случайности искажений данных московской лаборатории, позднее Минспорт России ответил на претензии WADA.

Напомним, во вторник генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус допустил, что целью вмешательства в базу данных Московской антидопинговой лаборатории могло стать сокрытие информации о бывших спортсменах, которые сейчас занимают высокие руководящие посты.

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