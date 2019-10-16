C-300, С-400 и «Панцирь» подняли по тревоге в Хабаровском крае

Соединение войск ПВО Восточного военного округа в Хабаровском крае, было поднято в среду по тревоге в рамках итоговой проверки, сообщили в Минобороны.

«Расчеты комплексов С-400, С-300, и ЗРПК «Панцирь» осуществили перебазирование сразу в нескольких районах края, особое внимание уделено развертыванию позиций на незнакомой местности», – говорится в сообщении на сайте российского военного ведомства.

Там добавили, что в ходе учений зенитчики организуют систему управления дивизионами, осуществят маскировочные мероприятия и заступят на боевое дежурство.

«При их проведении будет активно применяться опыт современных вооруженных конфликтов, что позволит усовершенствовать навыки расчетов в борьбе с мобильными группами «боевиков» и беспилотниками. В завершении состоится тактическое учение с выполнением электронных пусков» – сообщили в Минобороны.

Для придания учениям реализма в роли противника выступили несколько ударных вертолетов Ка-52, штурмовики Су-34, истребители

Су-35С и БЛА «Орлан-10».

Всего в проверке участвуют 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 150 единиц техники, около 10 летательных аппаратов.

Напомним, во вторник в Минобороны сообщили, что стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» с пусками баллистических и крылатых ракет начались в России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД