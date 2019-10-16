Российское рейтинговое агентство решило открыть офис в Китае

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в течение 6-12 месяцев планирует открыть офис в Китае, сообщил генеральный директор АКРА Игорь Зелезецкий в кулуарах конференции «АКРА: кредитный риск в России».

По словам гендиректора АКРА, офис рейтингового агентства в Китае планируется открыть «в течение 6-12 месяцев», также рассматривается открытие офиса в Индии и еще нескольких странах, передает ТАСС.

Зелезецкий напомнил, что на рынке Китая АКРА присутствует уже давно, с 2017 года у него заключено сотрудничество о партнерстве с китайским рейтинговым агентством Golden Credit.

По мнению представителей АКРА, существует востребованность со стороны российских эмитентов в получении оценки от агентства с местной лицензией.

Зелезецкий также сообщил, что в планах АКРА создание методологической платформы для оценки кредитного риска эмитентов из стран БРИКС.

«Речь не идет о наднациональном рейтинговом агентстве БРИКС, речь идет о коалиции рейтинговых агентств, которые именно для целей рейтингования эмитентов в рамках БРИКС будут работать по одной методологии. Это будет делаться на добровольной основе», – сказал гендиректор АКРА.

По его словам, это облегчит межстрановое финансирование в рамках БРИКС, регуляторы в странах БРИКС смогут оценить риски исходя из общей системы координат. Зелезецкий пояснил, что в инициативах стран БРИКС, таких как проект по созданию Северного морского пути, принимает большое количество контрагентов из разных государств, и для привлечения не только государственных, но и частных инвесторов каждый участник таких проектов должен быть оценен по кредитному риску.

Напомним, 14 июля 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон о деятельности рейтинговых агентств в России, который устанавливает основные понятия рейтинговой деятельности и условия ее осуществления в России, а также определяет порядок аккредитации рейтинговых агентств.

11 декабря 2015 года к работе приступил о Национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). С 14 июля 2017 года ЦБ отказался от рейтингов Fitch, Moody’s и S&P при госрегулировании.

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