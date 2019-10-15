Глава Новочеркасска задержан правоохранителями

Глава администрации Новочеркасска – одного из крупнейших городов в Ростовской области – Игорь Зюзин задержан и доставлен в Следственный комитет в Ростове-на-Дону, сообщил источник в оперативных структурах региона.

По словам источника, «глава Новочеркасска Зюзин доставлен в СК», передает ТАСС. В оперативных структурах региона не уточнили, с чем связано задержание главы администрации одного из крупнейших городов в Ростовской области.

В администрации города не смогли уточнить, где находится глава Новочеркасска. На телефонные звонки Зюзин не ответил.

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