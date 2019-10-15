Роскосмос опубликовал сделанное из космоса фото дождя на Земле

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок с борта Международной космической станции (МКС), на фото запечатлен дождь над Мадагаскаром.

«Благодаря современной фототехнике из иллюминатора Международной космической станции можно увидеть даже дождь! Справа – река Цирибихана – это настоящая артерия Мадагаскара, но не только из-за особого красного оттенка воды, а потому что река протекает в западной части острова и помогает преодолевать по воде даже самые непроходимые его участки», – говорится в официальном Instagram «Роскосмоса».

Фото было сделано космонавтом Сергеем Рязанским.

Ранее российский фотограф смог снять полет МКС на фоне Солнца.